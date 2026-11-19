РФ, КНР и США договорились вести диалог по снижению ядерных рисков Фото: REUTERS.

Россия, Китай и Соединенные Штаты намерены вести совместный диалог, направленный на снижение ядерных рисков и предотвращение распространения ядерного оружия. По итогам трехсторонней встречи в Шэньчжэне главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Переговоры президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа состоялись 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Площадкой для встречи стала государственная резиденция китайского лидера «Цилинь Шаньчжуан», при этом на саму беседу протоколом предварительно отводился один час.

Лидеры трех держав впервые собрались за одним столом в подобном трехстороннем формате. В ходе открытия переговоров Дональд Трамп призвал Москву и Пекин объединить усилия в области ядерного нераспространения и совместной выработки новых механизмов решения актуальных международных проблем.