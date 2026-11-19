Мурашко: новый российский препарат от мужского бесплодия проходит исследования Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российские специалисты проводят клинические исследования нового отечественного лекарственного препарата на основе экзосом, предназначенного для лечения мужского бесплодия. Об этом в приветственном слове к участникам конгресса по регенеративной медицине сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сейчас проходят клинические исследования отечественного лекарственного препарата на основе экзосом для лечения мужского бесплодия. Это перспективное направление требует своего дальнейшего развития», — отметил глава Минздрава.

Помимо этого, Михаил Мурашко заявил, что российское здравоохранение уже располагает разработками мирового уровня в области устранения генетических дефектов. По словам министра, развитие технологий регенеративной медицины и клеточных продуктов остается одним из наиболее перспективных векторов современной отечественной науки.

Накануне Мурашко рассказал, что заболеваемость туберкулезом в России снизилась более чем в четыре раза.