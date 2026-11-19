Актриса Любовь Хацкевич представила постановку «Время поэзии» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Звезда сериала «Молодежка» и фильма «Две жизни» Любовь Хацкевич поставила спектакль «Время поэзии». Участие в постановке принимают ученики студии актерского мастерства «Время Театра». Об этом со ссылкой на организаторов сообщает РИАМО.

«Для меня важнее в спектакле раскрыть автора, тему и талант артистов, чем свои режиссерские амбиции. И чтобы зритель ушел из театра хоть немного счастливее, чем пришел», - подчеркнула Хацкевич.

Спектакль «Время поэзии» собран из связанных между собой отрывков стихотворений известных авторов, среди которых, к примеру, А. С. Пушкин, Омар Хайям, Е. Гришковец и другие. Постановка также стала лауреатом внутристудийной премии арт-проекта.

Ранее Любовь уже ставила несколько спектаклей, один из них - «Идиот» по пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня» совместно с художественным руководителем «Время театра» Олегом Кузнецовым.

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