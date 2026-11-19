Во Франции родители убили и выбросили 4-летнюю дочь, их наказали спустя 40 лет Фото: Артем КИЛЬКИН.

Суд во Франции приговорил к длительным срокам лишения свободы пожилых супругов, признанных виновными в истязаниях и убийстве своей четырехлетней дочери Инасс Тулуб в 1987 году. 72-летняя мать девочки Халима Эль Бахти получила 20 лет тюрьмы за «пытки и варварские действия», повлекшие смерть ребенка, а 74-летний отец Ахмед Тулуб приговорен к 15 годам заключения как соучастник преступления.

Тело девочки со следами укусов, ожогами от утюга и множественными переломами было обнаружено в 1987 году в придорожной канаве у шоссе А10 во французской коммуне Суэвр. Личность девочки установить не удалось: она была похоронена в безымянной могиле, и в прессе и материалах следствия ее называли «Маленькая мученица с шоссе А10».

Полиция направила запросы в более чем тридцать стран и разместила фотографии погибшей в школах и общественных местах Франции, но расследование долгое время не давало результатов.

Прорыв в деле произошел только в 2018 году, когда образец ДНК, взятый у брата погибшей в рамках другого разбирательства совпал с генетическим профилем девочки. После этого следствие возобновили, а родителей Инасс арестовали.

На суде прокурор Анаис Аллио назвала материалы вскрытия «невыносимыми», подчеркнув, что на теле ребенка «не осталось ни одной части, которую бы не изуродовали». Во время оглашения вердикта, вынесенного после многочасового совещания присяжных, подсудимые сидели, опустив головы. У осужденных есть10 дней на подачу апелляции.

Напомним, в сентябре этого года в Татарстане мать, подозреваемая в убийстве полуторагодовалой дочери, явилась с повинной. Она боялась, что ее сглазят.