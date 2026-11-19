У журналистов Трампа отобрали все телефоны в Китае: почему это сделали Фото: REUTERS.

У журналистов, сопровождавших президента США Дональда Трампа во время поездки в Китай, изъяли мобильные телефоны на обратном пути в Вашингтон. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей американского пресс-пула.

По данным телеканала, сотрудники СМИ узнали о необходимости сдать свои устройства уже после посадки в президентский самолет. Такое решение им объяснили соображениями безопасности. Другие подробности введенных ограничений не приводятся.

Инцидент произошел после завершения визита Трампа в китайский Шэньчжэнь. Американский лидер направился в аэропорт сразу после трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Оттуда глава Белого дома вылетел в Вашингтон.

Ранее американские дипломаты и сопровождавшие Трампа журналисты уже сталкивались с подобными мерами безопасности во время поездки в Китай. Так, в мае 2026 года перед вылетом из Пекина членов делегации обязали избавиться от китайских сувениров и временных телефонов. Ограничения объяснялись опасениями возможной слежки со стороны китайских спецслужб.