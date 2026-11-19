Госдума приняла решение увеличить ненефтегазовые поступления в госбюджет до 40,894 трлн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Члена Госдумы одобрили во втором чтении проект федерального бюджета России на 2027-2029 годы. Соответствующее решение парламентарии приняли на пленарном заседании.

В 2027 году казна получит 43,3 трлн рублей при тратах в 48,7 трлн, а дефицит достигнет 5,4 трлн рублей. В следующие два года доходы вырастут до 45,8 и 48,6 трлн рублей. Расходы же составят 50,9 и 53,9 трлн.

Ненефтегазовые поступления увеличатся до 40,894 трлн рублей, а нефтегазовые - до 7,726 трлн.

Потолок внутреннего госдолга к 2030 году поднимется до 62,070 трлн рублей, тогда как внешний долг снизится с 66,4 до 60,9 млрд долларов. При этом инфляция в ближайшие три года парламентарии ожидают на уровне четырех процентов.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что у правительства нет планов по «автопереводу» или изъятию вкладов на фоне изменений в системе пенсионных выплат. С апреля в РФ хотят запустить автоконвертацию пенсий в программу долгосрочных сбережений