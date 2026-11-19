Обломки первого военного корабля Австралии нашли спустя 128 лет после крушения. Фото: Yang Guanyu/XinHua/Global Look Press

Обломки первого построенного в Австралии военного корабля HMCS Spitfire обнаружены у северного побережья австралийского штата Квинсленд ровно через 128 лет после его крушения. Об этом сообщается в совместном заявлении оборонного ведомства и органов охраны культурного наследия Австралии, передает New York Post.

Двухмачтовая шхуна длиной 62 фута была спущена на воду в Сиднее в 1855 году во время Крымской войны из-за опасений колониальных властей перед возможным вторжением Тихоокеанского флота России. В боевых действиях корабль так и не участвовал. Позднее он служил лоцманским судном, а в 1885 году был продан в частную собственность и использовался для рыбного промысла. 21 августа 1898 года шхуна дала течь и затонула у острова Пайпер.

Обломки длиной 52 фута были найдены минным тральщиком Королевского военно-морского флота Австралии 21 августа — в годовщину гибели судна — после месяца поисков с участием водолазов и подводных аппаратов. Поднимать корпус со дна не планируется, а его точные координаты держатся в секрете для защиты памятника от черных копателей.

Напомним, в декабре этого года были найдены обломки судна, потерпевшего самое древнее кораблекрушение в мире. У побережья Антальи нашли обломки корабля, затонувшего около 4,7 тысяч лет назад