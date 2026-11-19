Президент РФ Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин, лидер США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Председателю КНР Си Цзиньпину удалось создать обстановку, располагающую к доверительному и содержательному общению на саммите АТЭС. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с журналистами по итогам трехсторонних переговоров с китайским коллегой и американским лидером.

«Председателю Китайской Народной Республики и инициатору этой встречи удалось создать такую атмосферу, что начался свободный обмен мнениями по некоторым вопросам», - отметил президент.

По его словам, именно грамотная организация встречи помогла участникам открыто обсудить сложные вопросы мировой повестки. Путин отметил, что конструктивный настрой в Шэньчжэне позволил лидерам трех держав услышать позиции друг друга.

KP.RU прежде писал, что 19 ноября в Китае прошла встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Одной из ключевых тем диалога стала новая система безопасности.