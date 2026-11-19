Путин: Лучше хоть какие-то договоренности, чем их полное отсутствие Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин после завершения трехсторонней встречи в Шэньчжэне заявил журналистам, что в отношениях Москвы и Вашингтона лучше иметь хоть какие-то договоренности, чем полное их отсутствие.

Глава государства подчеркнул, что приходить к общему знаменателю не так просто, но настрой лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа позитивный.

"Лучше, если есть какие-то договоренности, даже если они до конца не реализуются, чем их отсутствие вообще", - сказал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, также Владимир Путин отметил, что вопрос реформирования ООН поднимался в ходе трехстороннего саммита. По его словам, лидеры трех держав обменялись мнениями о том, как сделать работу организации более эффективной. Ведь ООН всегда должна решать современные вызовы, а прямой диалог между РФ, КНР и США создает важную основу для поиска общих решений.