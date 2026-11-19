Владимир Путин рассказал, что у него общего с Дональдом Трампом Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что у него и американского лидера Дональда Трампа есть общие взгляды и подходы к цивилизационным ценностям. Об этом глава государства сообщил по итогам переговоров в китайском Шэньчжэне.

Российский лидер отметил наличие точек соприкосновения с президентом США в вопросах, касающихся ценностных ориентиров. Заявление прозвучало после трехстороннего саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина, на котором обсуждались международная безопасность и взаимодействие крупнейших мировых держав.

Ранее Путин заявил, что Россия и США на протяжении своей истории всегда находили нечто объединяющее. Президент напомнил, что Москва поддерживала американцев еще во время борьбы за независимость от Великобритании, в том числе оказывая финансовую и военную помощь. Он также отметил, что отношения двух государств долгое время оставались дружественными.