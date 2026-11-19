Путин: РФ не начинала конфликт на Украине, а пытается его завершить Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин после трехсторонней встречи в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС завил журналистам, что Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его завершить.

"Никакой войны мы не начинали, но 8 лет там шли боевые действия, война, на самом деле. Мы только пытаемся ее закончить", - сказал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, также глава государства указал, что Россия пока не сформулировала исчерпывающий перечень требований по обеспечению безопасности в Европе, однако все ее условия являются законными. .

Ранее российский лидер выразил сомнение в одном моменте в урегулировании по Украине. По данным издания The New York Times, речь идет о том, действительно ли Европа хочет положить конец конфликту. Российский лидер не раз говорил, что именно Европа была инициатором продолжения конфликта на Украине еще в 2022 году.