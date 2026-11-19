Фото: пресс-служба Департамента образования и науки г. Москвы

В этом учебном году пять столичных колледжей запустили совместные образовательные программы с ведущими вузами Москвы. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что благодаря этому студенты смогут получить практические навыки, освоить профессию и осознанно выбрать смежную специальность в университете.

«В Москве мы развиваем среднее профессиональное образование: делаем его практико-ориентированным и даем студентам возможности для дальнейшего роста. Раньше колледж воспринимали как самостоятельное направление. Сегодня он встраивается в маршрут «школа — вуз». Выпускники пяти колледжей смогут пройти этот путь в сокращенные сроки», - отметила заммэра.

Она уточнила, что программы разработаны для востребованных отраслей. В их числе - авиастроение, информационные технологии, строительство, автомобильный транспорт и педагогика.

«Всего в проекте примут участие 150 юношей и девушек, которые пройдут тщательный конкурсный отбор. Студенты будут учиться по индивидуальному плану, который учитывает требования вуза-партнера», - рассказала Ракова.

Известно, что отдельные дисциплины будут вести преподаватели университетов. Практическую подготовку учащиеся пройдут на лучших профильных предприятиях Москвы. В программе - мастер-классы, экскурсии и проектная работа вместе с сотрудниками вузов, а также целенаправленная подготовка к вступительным испытаниям. Такая комплексная подготовка значительно повысит шансы на поступление в вуз, подчеркнула Ракова.

В каждом из пяти колледжей создают пилотную группу из 30 первокурсников. В течение учебного года для них проведут консультации, профориентационные встречи с вузами и экскурсии к работодателям. В конце года те, кто проявит интерес к программе, пройдут конкурсные испытания по успеваемости и индивидуальным достижениям. Например, среди них - участие в профильных олимпиадах и чемпионатах мастерства.

Уникальной возможностью совместных программ станет подготовка к вступительным испытаниям в вуз на последнем курсе колледжа. Поступление проводится по правилам, общим для всех абитуриентов, на конкурсной основе. В случае поступления выпускникам интегрированных программ университет зачтет результаты обучения в колледже.