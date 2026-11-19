Путин: Именно Киев начал боевые действия на юго-востоке Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Именно киевский режим начал боевые действия на юго-востоке Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

Президент подчеркнул, что все началось с госпереворота в Киеве. После этого новые украинские власти начали военную операцию в тех регионах юго-востока страны, которые не признали его результаты.

«Мы восемь лет старались урегулировать этот кризис <...>. Все эти восемь лет киевский режим проводил там военные мероприятия, по сути войну начал на юго-востоке Украины», - заявил глава государства.

Путин напомнил, что жители Донбасса объявили о независимости от Украины в полном соответствии с первой статьей устава ООН.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп думают о завершении вооруженного конфликта на Украине.