Bloomberg: заводы Audi и BMW столкнутся с остановкой заводов в Германии. Фото: Tada Images / Shutterstock / Fotodom

Заводы Audi и BMW столкнулись с остановкой работы из-за распространения трудового конфликта в ФРГ. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщил профсоюз IG Metall, в пятницу, 20 ноября, производство будет приостановлено на главном заводе Audi в Ингольштадте, а также на предприятиях BMW в Мюнхене, Дингольфинге и Ландсхуте. К 24-часовой забастовке в Баварии присоединятся и сотрудники промышленных концернов Robert Bosch и ZF Friedrichshafen.

Нынешняя акция стала первой суточной эскалацией со стороны IG Metall в рамках тарифных переговоров с 2018 года, а аналогичные стачки готовятся на предприятиях в северных регионах Германии. Профсоюз требует повышения заработной платы на пять процентов, увеличения выплат ученикам и гарантий сохранения рабочих мест и инвестиций внутри страны.

Работодатели, ссылаясь на слабый спрос, высокие издержки и рост глобальной конкуренции, предложили заморозить базовые оклады на 20 месяцев с последующей индексацией на 1,3%, а также добиваются большей гибкости в вопросах рабочего времени и сокращения специальных выплат.

Ранее Audi объявила о сокращении производства на заводе в Неккарзульме из-за снижения спроса и нестабильности поставок компонентов. Тогда сообщалось, что судьба завода зависит от стратегии Volkswagen Group.