Владимир Путин рассказал, что с переговорами по Украине: Россия согласилась с идеями США, но остался нюанс Фото: REUTERS.

Россия согласилась на предложенные США компромиссы по урегулированию украинского конфликта, однако дальнейшее продвижение мирного процесса зависит от позиции Киева и Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, соответствующие предложения Вашингтона обсуждались во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Анкоридже. Москва тогда выразила готовность принять компромиссные условия.

При этом Путин подчеркнул, что теперь ключевой вопрос заключается в желании украинских и европейских властей поддержать достигнутые договоренности. Без их согласия дальнейшее продвижение мирного урегулирования остается под вопросом.

Ранее Путин рассказал, что отправился на переговоры в Анкоридж по приглашению американской стороны. По словам президента, Москва согласилась с предложениями Вашингтона, хотя первоначально намеревалась их обдумать. Однако после этого представители США заявили о необходимости дополнительного обсуждения инициатив.