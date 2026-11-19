Путин: Хорошо бы сейчас форматом Ялты закрепить победу над неонацизмом Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин после трехсторонней встречи в Шэньчжэне на вопрос журналистов о новой Ялтинской конференции заявил, что ничего плохого в этой конференции не было.

По словам главы государства, на переговорах в 1945 году в Ялте СССР, США и Британия зафиксировали победу над нацизмом.

"Я был бы не против, считаю, правильно было бы зафиксировать победу над неонацизмом, чтобы мы говорили об искоренении самих идеологических корней: ксенофобии, русофобии и других фобий...", - сказал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин отметил, что Россия не станет мириться с тем, что киевский режим положил неонацизм в основу государственной идеологии Украины.

Глава государства указал, что киевский режим выстраивает свою национальную идентичность на основе идей неонацизма.