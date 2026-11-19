Виктория - чемпионка Перми по художественной гимнастике. Фото предоставлено Викторией Викуловой.

В Москве началась подготовка к финалу конкурса «Мисс Россия». 50 самых красивых девушек со всей страны, выбранных из 90 тысяч претенденток, целый месяц будут готовиться к выходу на сцену. Пермский край на этом конкурсе представит 20-летняя Виктория Викулова. «КП»-Пермь» пообщалась с участницей.

Девушка уже около пяти лет работает моделью. Она чемпионка Перми по художественной гимнастике, выступала за сборную Пермского края, а сейчас тренирует детей.

Как рассказала Виктория, она начала заниматься моделингом в 15 лет, после завершения карьеры гимнастки. Работала с агентствами, участвовала в показах и фотосессиях, а в 2022 году стала «Мисс Краса Пермь». Спорт дал пермячке физическую подготовку, умение держаться на публике и справляться со стрессом, а также научил не сдаваться и идти к цели.

Участие во всероссийском конкурсе не было заветной мечтой Виктории, но она всегда стремилась повышать планку. По её словам, для «Мисс Россия» недостаточно быть просто красивой — нужно быть умной, целеустремлённой, образованной и иметь достойный бэкграунд.

На работе коллеги поддерживают девушку и помогают совмещать работу с подготовкой, а для её учениц она — лучший пример. Главная поддержка для неё — родители: отец-тренер научил девушку дисциплине и трудолюбию, а мама всегда оберегала и была рядом. На конкурсе её поддерживают и другие участницы. Виктория призналась, что они стали одной командой.

Пермячка также рассказала, с какими сложностями столкнулась при подготовке к финалу.

- У нас очень плотный график: впереди конкурс талантов, где я представлю гимнастический номер. Тренируемся по 9 часов в день — силовая, дефиле, кардио и подготовка к творческим этапам. Очень устаём, но это того стоит, - говорит Виктория Викулова.