Путин прокомментировал обещания Запада не расширять НАТО: "Надули" Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин после трехсторонней встречи в Шэньчжене заявил журналистам, что в свое время западные страны "надули" Россию своими обещаниями не расширять Североатлантический альянс.

Глава государства напомнил, что в 1991 году России обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Тогдашний генсек альянса сказал, что Москва в одном может быть твердо уверена: что ни одного шага на восток не будет сделано с точки зрения распространения НАТО.

"Нас тогда надули, и тогда пошло, и пошло, пять или шесть волн распространения. В конце концов добрались до Украины.", - констатировал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин отметил, что альянс обманул Россию, обещая отказаться от расширения блока на восток. Он указал, что сейчас европолитики пытаются очернить РФ и ее якобы агрессивную политику, перекладывая обвинения с "больной головы на здоровую".