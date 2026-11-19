Путин назвал бессмысленными попытки Киева удержать под контролем 10% Донбасса Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Попытки Киева удержать оставшиеся под его контролем 10% Донбасса не имеют смысла. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер усомнился в целесообразности намерений украинских властей продолжать удерживать эти территории еще какое-то время. По мнению главы государства, подобная стратегия не изменит конечного результата противостояния.

Территориальный вопрос остается одним из ключевых при обсуждении возможного урегулирования украинского конфликта. Москва неоднократно подчеркивала, что намерена добиться выполнения поставленных целей.

Ранее Путин заявил, что российские войска установят контроль над оставшейся частью ДНР значительно раньше, чем рассчитывают в Киеве и европейских столицах. По его словам, украинские власти надеются удерживать территории еще полтора года, а европейские политики называют срок до двух лет. Президент также поставил под сомнение необходимость дальнейшего сопротивления ценой человеческих жизней.