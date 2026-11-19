Президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что он вместе с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином не договаривались на переговорах в Шэньчжэне регулярно встречаться втроем. Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что он вместе с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином не договаривались на переговорах в Шэньчжэне регулярно встречаться втроем.

"Мы не договаривались, что будем в этом формате собираться регулярно", - сказал глава государства.

По словам российского лидера, пока рано говорить о создании нового формата.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский президент положительно оценил первую трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. По его словам, переговоры в китайском Шэньчжэне прошли успешно.

Путин отметил, что подобный формат переговоров состоялся впервые и уже стал страницей в истории дипломатии. Он также назвал роль Китая определяющей, поскольку именно Си Цзиньпин выступил инициатором встречи, ему удалось создать условия для свободной дискуссии.