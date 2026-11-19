ФТС: У КПП "Убылинка" под Псковом скопилось свыше 100 грузовых автомобилей Фото: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock / FOTODOM

В Псковской области более 100 грузовиков ожидают очереди на выезд из России в Латвию через российский контрольный пункт пропуска (КПП) "Убылинка". Об этом сообщила пресс-служба ФТС РФ.

"По состоянию на 19 ноября 2026 года среднее количество грузовых автомобилей, ожидающих убытия, превышает 100 единиц", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основной причиной сложившейся ситуации является неритмичный прием транспортных средств сопредельной латвийской стороной.

В ФТС подчеркнули, что по сравнению с первой декадой ноября текущего года наблюдается снижение количества принятых Латвией транспортных средств на 25%.

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