Путин сравнил трассу "Новороссия" с Дорогой жизни в блокадном Ленинграде Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимира Путин после завершения трехсторонней встречи в Шэньчжэне заявил журналистам, что Россия создала возможность движения транспорта в Крым через Новороссию и будет усиливать там присутствие на фоне атак украинских боевиков на Крымский мост.

Также глава государства сравнил трассу "Новороссия", ведущую в Крым, с "Дорогой жизни" в блокадном Ленинграде.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России 16 ноября провел обсуждение с министром транспорта Дмитрием Ядровым, в ходе которого речь шла, в частности, об атаке ВСУ на Крымский мост и о том, как идут восстановительные работы.