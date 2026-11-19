Путин: ВС РФ будут отодвигать противника от госграниц для безопасности Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин после завершения трехсторонних переговоров в Шэньчжэне в беседе с журналистами заявил, что Россия будет отодвигать противника от госграниц на разных направлениях проведения спецоперации.

"Мы будем делать все, чтобы защитить эту трассу ("Новороссия" - прим. ред.) и отодвигать дальше противника на этом направлении так же, как и на других направлениях, создавая полосы безопасности вдоль наших границ", - отметил глава государства.

Ранее глава государства отметил, что задача создания так называемой "буферной зоны" вдоль госграницы РФ на Украине решается успешно. Цель РФ - обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий страны. Путин добавил, что это никогда не будет предметом переговоров по Украине.