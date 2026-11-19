Песков: США поддержали имею гуммиссии в Константиновке, но Киев молчит Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты в целом поддержали идею гуманитарной миссии в Константиновке, однако Киев пока не дал свой ответ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом американцами эта инициатива поддержана, но вы, опять же, слышите тишину на этот счет из Киева», - отметил он.

По словам Пескова, Киев делает весьма противоречивые заявления, которые не говорят о готовности присоединиться к гуманитарной миссии.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой о проведении в Константиновке гуманитарной миссии. Как заявил Песков, она касается продолжения того опыта, который уже был наработан в Алешках Херсонской области. Инициатива направлена на то, чтобы дать возможность гражданским, находящимся в Константиновке, выйти из населенного пункта.