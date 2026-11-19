Песков прокомментировал текущий этап подготовки к возвращению военнослужащих РФ домой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Специальные службы России и Украины в настоящее время ведут работу по сверке списков для организации будущего обмена пленными. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что подобные контакты по гуманитарной линии продолжаются в рабочем режиме. Хоть сейчас и наблюдается сложная обстановка на передовой. По его словам, процесс требует тщательной и кропотливой проверки данных с обеих сторон. Поэтому конкретные сроки обмена пока не разглашаются.

«Как только эта сверка будет завершена, то процесс - так же с участием омбудсменов - будет проведен», - добавил Песков.

Напомним, что Москва и Киев условились провести новый обмен пленными после переговоров в Абу-Даби. На встрече также присутствовала американская делегация. Диалог между сторонами длился два дня – с 10 по 11 ноября.