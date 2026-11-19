Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Первые электропоезда, предназначенные для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, пройдут ходовые испытания уже в следующем году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на XX Международном форуме «Транспорт России».

Глава правительства назвал строительство ВСМ одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны, реализуемых в настоящее время. По его словам, вдоль будущей трассы разворачиваются инновационные производства и сервисные мощности. Причем на одном из предприятий уже стартовал выпуск железобетонных плит для дорог.

«В Свердловской области собираются первые три электропоезда. В следующем году уже по плану должны начинаться их ходовые испытания» - уточнил Мишустин.

Ранее стало известно, что РЖД собирается запустить четвертую по счету «Ласточку», которая будет следовать по маршруту Москва - Минск. Подробности читайте на сайте KP.RU.