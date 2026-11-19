Bloomberg: США вступили в конфликт с РФ и Китаем из-за ядерного тупика в Иране Фото: REUTERS.

США и их западные союзники вступили в конфликт с Китаем и Россией в рамках деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу обязанности Ирана проходить ядерные инспекции в условиях сохраняющейся угрозы военных ударов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«В заявлении, опубликованном совместно с Германией, Францией и Великобританией, США потребовали, чтобы Иран разрешил наблюдателям МАГАТЭ посетить ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам США и Израиля в июне 2025 года, "без промедления"», - говорится в публикации.

По данным издания, этот конфликт обнажил одну из ключевых линий разлома, разделяющих Вашингтон с Пекином и Москвой, которые поддерживают Тегеран.

В материале приводится совместное заявление трех стран для МАГАТЭ, согласно которому постоянная угроза возобновления агрессии против Ирана несовместима с осуществлением стандартных контрольных процедур агентства.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран продолжит развитие своей ядерной программы исключительно в рамках международного права и не намеревается создавать ядерное оружие.