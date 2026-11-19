Путин: Россия - хороший партнер для желающих развивать ИИ Фото: REUTERS.

Россия имеет большие конкурентные преимущества и возможности для сотрудничества со странами, заинтересованными в развитии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после окончания трехсторонней встречи в Шэньчжэне.

Глава государства отметил, что в России все это есть и все активно развивается. В этом смысле у России большие конкурентные преимущества, подчеркнул он.

"И мы такой хороший партнер для многих стран, которые хотят развивать искусственный интеллект. А в принципе это хотят практически все", - сказал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин дал поручение кабмину организовать централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации, необходимой для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей ИИ. При необходимости правительство РФ должно подготовить соответствующие поправки в нормативные правовые акты.