Три человека погибли и двое ранены в результате атаки ВСУ на Саратовскую область Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Три мирных жителя погибли и еще двое получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на Саратовскую область. Об этом в личном канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Информация о погибших относится к Красноармейскому району. Погибло три человека, два человека получили ранения», - написал он.

По словам Бусаргина, на территории Красноармейского района была также повреждена инфраструктура.

Ранее KP.RU сообщал, что девять человек, включая 12-летнего ребенка, пострадали в результате атаки ВСУ на Курск. Боевики киевского режима нанесли массированный удар по городу в ночь на 19 ноября. По факту произошедшего Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело о террористическом акте.