Врач Лифанова: Одежда может ввести в заблуждение при диагностике Фото: Андрей КАРА.

Свитер, футболка или даже резинка для волос могут исказить результаты рентгенологического исследования и создать на снимке признаки несуществующего заболевания. Об этом РИАМО рассказала врач-рентгенолог Юлия Лифанова.

«Элементы одежды действительно могут существенно повлиять на интерпретацию снимка. Металл дает очень плотные тени, но врач обычно сразу понимает, что это пуговица или молния. Гораздо сложнее ситуация с мягкими и текстурными тканями. Стразы, пайетки, вязаные узоры, резиновые принты на футболках и даже обычные мягкие резинки для волос без металлических вставок могут создать артефакты, которые вводят в заблуждение», - отметила медик.

По словам Лифановой, посторонние предметы способны не только затруднить диагностику, но и имитировать патологические изменения. А вот плотные узоры и рельефные ткани могут не только имитировать заболевания, но и скрывать реальные изменения в легочной ткани, особенно на ранних стадиях.

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