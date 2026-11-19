МИД РФ: Галузин встретился со спецпредставителем Грузии в Минске Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился в Минске со спецпредставителем Грузии по связям с Москвой Георгием Зурабашвили. Об этом сообщил МИД РФ.

В ведомстве отметили, что впервые с 2008 года Москва и Тбилиси возобновили прямой диалог.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин сообщил, что Москва готова улучшать отношения с Тбилиси. Однако Грузия не должна использоваться враждебными силами против Росссийской Федерации, констатировал дипломат.