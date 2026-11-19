Путин заявил, что в РФ готовятся две новые платформы малых электростанций Фото: REUTERS.

В России ведется подготовка еще двух платформ малых атомных электростанций. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами.

Глава государства подчеркнул, что Россия занимает ведущие позиции в развитии атомной энергетики малой мощности. Подобные станции уже действуют на севере страны, а новые проекты позволят расширить их использование.

«Многие хотят это делать. Многие заявляют о том, что готовы, но никто кроме нас пока не сделал», — отметил Путин.

Российский лидер также обратил внимание на растущую потребность в электроэнергии из-за развития искусственного интеллекта. По его словам, центры обработки данных, обеспечивающие работу современных ИИ-систем, потребляют все больше энергии. В этих условиях атомные технологии приобретают особое значение.

Ранее Путин заявил, что Россия остается единственной страной, которая не только разработала, но и успешно использует малые плавучие АЭС. Президент подчеркнул отсутствие конкурентов в этой сфере. В качестве примера действующих технологий приводится плавучая атомная станция «Академик Ломоносов», запущенная в Певеке в 2019 году.