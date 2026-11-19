Путин усомнился в ценности современной Нобелевской премии мира Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что современная Нобелевская премия мира по-прежнему представляет ценность. По его мнению, в ряде случаев награду присуждали не за реальный вклад в укрепление международной безопасности, а по политическим соображениям. Об этом глава государства заявил 19 ноября, отвечая на вопросы журналистов после трехсторонних переговоров в Шэньчжэне.

Путин также напомнил о российских корнях средств Нобелевского комитета. При этом, по словам президента, его представители не хотят поддерживать торговые и экономические отношения с Россией, но продолжают пользоваться доходами от этих средств.

«На мой взгляд, были примеры, когда решения принимались явно по политическим соображениям, а не по реальному вкладу того или иного лауреата в дело обеспечения международной безопасности», — сказал российский лидер. Он добавил, что не уверен, стоит ли сегодня вообще стремиться к получению этой награды.

Также KP.RU сообщал, что в октябре 2026 года Нобелевский комитет присудил премию мира юристу из ЮАР Наванетхем Пиллэй. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскритиковала это решение и заявила об утрате комитетом моральных ориентиров.