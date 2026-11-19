Нардеп Дмитрук назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру Фото: REUTERS.

Украинский депутат Артём Дмитрук написал в телеграм-канале, что главное препятствие для мирного урегулирования - это персонально Владимир Зеленский и его банда убийц, которыми он себя окружил. По мнению нардепа, Зеленский со-товарищи своими руками убивает Украину и её народ.

"Главное препятствие на пути к любому мирному процессу - это Зеленский и его камарилья, проклятые убийцы Украины и украинского народа", - написал Дмитрук.

Депутат подчеркнул, что необходимо объединить усилия для уничтожения террористического режима на Украине и создать новую систему управления. Россия, Китай, США, Беларусь и другие независимые государства могут внести вклад в реализацию мирного плана, что станет важным шагом в борьбе с современным фашизмом, подытожил Дмитрук.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп также назвал Зеленского препятствием на пути завершению конфликта на Украине и призвал его к активным переговорам.