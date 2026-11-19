Путин: Запрет на въезд спортсменов РФ снижает уровень доверия к Финляндии Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре давал понять, что надо вести диалог, но запрет Хельсинки на въезд российских спортсменов снижает уровень доверия. Об этом журналистам в Шэньчжэне заявил российский лидер Владимир Путин.

"Что касается нашего телефона разговора с президентом Финляндии, то действительно партнеры в общих чертах, но все-таки давали понять, что нужно как-то вести диалог и так далее", - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что дальнейшие действия, в том числе в сфере спорта, отказ российским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, является движением в обратную сторону, непоследовательностью и это снижает уровень доверия.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что страны, отказывающиеся выполнять законное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении допуска спортсменов РФ к соревнованиям, должны в качестве ответной меры лишаться права на проведение международных турниров. По его словам, по всем таким странам решения непременно должны быть жесткими.