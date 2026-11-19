ВСУ дроном атаковали пенсионерку с внуком в Брянской области, женщина погибла Фото: Иван МАКЕЕВ.

Вооруженные силы Украины дроном нанесли удар по пенсионерке с внуком в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

«Случилось непоправимое - женщина погибла на месте, 8-летний мальчик был ранен. С ним уже работают врачи и психологи. Горе пришло в семью», - написал он в мессенджере MAX.

Трагедия произошла в населенном пункте Елионка Стародубского муниципального округа Брянской области. Пенсионерка и ее внук ехали на велосипеде, когда боевики киевского режима направили на них дрон-камикадзе. Как заявил Ковальчук, семье погибшей женщине и раненого мальчика будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что три мирных жителя погибли и еще двое получили ранения в результате атаки ВСУ на Саратовскую область. Удар боевиков киевского режима пришелся на Красноармейский район. Также была повреждена гражданская инфраструктура.