Генпрокуратура предупредила Wikimedia о том, что её могут признать нежелательной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Генеральная прокуратура России предупредила Wikimedia о возможности признания ее деятельности нежелательной на территории страны. В ведомстве заявили, что установили факты проведения организацией целенаправленной информационной кампании по дестабилизации обстановки в России.

Речь идет об американском фонде Wikimedia Foundation, который обеспечивает работу онлайн-энциклопедии «Википедия».

Генпрокуратура РФ примет решение о признании Wikimedia нежелательной, если организация продолжит деструктивную антироссийскую деятельность, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Организации направили официальное предупреждение в соответствии с федеральным законом о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека и гражданина. В пресс-службе подчеркнули, что Wikimedia Foundation регулярно привлекают к административной ответственности за отказ удалять информацию, запрещенную российским законодательством.

Ранее KP.RU сообщал, что Роскомнадзор опроверг информацию о подготовке полной блокировки «Википедии». Ведомство уточнило, что не получало соответствующих требований от уполномоченных органов.