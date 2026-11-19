Маск: позиция Запада по оправданию любых действий против россиян ужасна Фото: REUTERS.

Известный американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал западный подход, при котором любые шаги и выпады против России считаются допустимыми. Свою точку зрения предприниматель озвучил во время интервью изданию The New York Times.

Миллиардер заявил, что его всерьез беспокоит привычка делить мир исключительно на белое и черное. В данному случае он имел в виду Украину и Россию. Первой стороне автоматически прощается все, а другую делают виноватой во всех бедах. Бизнесмен неожиданно решил поддержать россиян.

«Мне кажется, слишком часто звучит (тезис - прим. ред), что Украина хорошая, Россия плохая. И то, что можно оправдать все, что делается в отношении России. Это недобрая, это ужасная позиция», - высказался Маск.

Ранее Илон Маск назвал европейцев кровожадными поджигателями боевых действий на Украине. Он считает, что именно представители стран ЕС виноваты в продолжающемся конфликте.