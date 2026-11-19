Фото: АНО «Центр 800»

Во Всероссийской премии «Больше, чем путешествие» Нижегородская область завоевала три награды — это рекордное количество для региона на одной премии.

Гран-при удостоен проект «ПромЭкскурсовод» Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева. Это волонтёрский отряд, который организует для школьников экскурсии на производства. Ребята посещают цеха и лаборатории, участвуют в экспериментах и общаются с сотрудниками предприятий. Такой формат позволяет школьникам увидеть повседневную работу инженеров, познакомиться с современными производствами и примерить профессию на себя.

Фото: АНО «Центр 800»

Победы в номинации «Больше, чем место силы» добился проект «Столица закатов — от фестиваля до всероссийского бренда». Он показал, как регулярное культурное событие может лечь в основу территориального бренда. На протяжении нескольких лет регион укреплял уже имеющуюся у жителей региона ассоциацию с нижегородскими закатами через события, культурные и коммуникационные проекты, контент и мерч. В результате выражение «Столица закатов» стало узнаваемым образом Нижнего Новгорода, а статус был официально зарегистрирован в Роспатенте. Фестиваль не только сформировал эмоциональную связь с городом, но и стал редким примером события, породившего официально зарегистрированный бренд территории.

В номинации «Больше, чем регион», отмечающей территории, развивающие молодёжный туризм, Нижегородская область заняла второе место, уступив только Москве. Среди представленных проектов — пешеходные квесты и экотропы, создаваемые студентами, а также подготовка инструкторов для школьных походов.

Губернатор Глеб Никитин отметил: «Очень рад, что наши проекты получают такое признание! Будем и дальше поддерживать такие инициативы, создавать новые возможности для молодежи и делать Нижегородскую область еще интереснее для путешествий».

Фото: АНО «Центр 800»

Итоговые места определялись по комплексной оценке - письменной заявке, очной защите перед экспертами и народному голосованию. Проект «Столица закатов» набрал больше всего голосов в своей номинации и показал второй результат среди всех номинантов премии 2026 года.

Премия «Больше, чем путешествие» — первая в России награда, раскрывающая потенциал молодёжных и патриотических путешествий с образовательной составляющей. Она выявляет и поддерживает людей и организации, которые через содержательную работу с молодёжью влияют на формирование гражданской идентичности и развивают патриотизм.