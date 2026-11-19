NYT: США могут столкнуться с дефолтом из-за госдолга уже в феврале Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом из-за государственного долга уже в феврале. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на исследование Центра двухпартийной политики в Вашингтоне.

«Соединенные Штаты могут столкнуться с пределом того, сколько они могут занимать для финансирования государственных расходов, уже в феврале», - говорится в материале.

Как уточняет источник, это может произойти, если Конгресс США не примет меры для приостановки действия потолка госдолга, установленного законом. Согласно принятым документам, его размер составляет 41,1 триллиона долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что госдолг США обновил очередной антирекорд, превысив 40,7 триллиона долларов. Как отметили в американском Минфине, до технического дефолта остался один процент от суммы.