Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов проинспектировал ход очередного этапа благоустройства лесопарка «Мэздах», где формируется современная и удобная зона отдыха.

По словам руководителя региона, первые два этапа уже дали значительный результат. Многие жители и гости республики успели по достоинству оценить единую рекреационную зону — «Мэздах» превратился в настоящее место притяжения.

«Сейчас расширяем инфраструктурные возможности этой территории, чтобы отдыхающим было удобнее добираться к лесопарку. Для этого расширяем дорожное полотно. Кроме того, обустроим почти 400 дополнительных парковочных мест и тротуар вдоль дороги, который начнется непосредственно от въезда в лесопарк», — рассказал Мурат Кумпилов.

Значительный объём работ связан также с обновлением электросетей и системы освещения. Кабельные линии укладываются под землёй. Планируется установка современных светильников и архитектурная подсветка лесного массива. Уже подготовлено основание и подведены коммуникации для общественного туалета.

«"Мэздах" должен стать не просто зоной отдыха, а полноценным многофункциональным пространством. Важно, чтобы у создаваемого объекта было своё содержание, чтобы благоустройство не ограничивалось только строительством удобной инфраструктуры», — подчеркнул Глава Адыгеи.

Именно поэтому в следующем году здесь, помимо новых спортивных площадок, завершится создание Аллеи нартов, которая познакомит посетителей с историей и культурой Адыгеи. Скульптурная группа из девяти героев посвящена древней истории и культуре республики, нартскому эпосу. Фигуры отливаются из бронзы, каждая из них будет дополнена арт-объектами, связанными с легендами о нартах.

На данный момент уже установлены скульптуры пяти героев адыгского фольклора: матери нартов Сэтэнай-гуащэ, Дэхэнагъу, нартских героев Саусэрыко, Ащэмэза и Тлепша. Скульптуры, как отмечает авторская группа, представляют собой не музейные экспонаты, а часть природного ландшафта, символизируя глубокую историческую и мифологическую связь адыгов с родной землёй.

«На каждом этапе придерживаемся приоритетной составляющей проекта – это сохранение природного богатства территории, её уникальной атмосферы и естественной красоты. Поручил профильным службам держать ход работ на постоянном контроле, особое внимание уделять качеству и соблюдению сроков. Задача – к концу года открыть движение по обновлённой дороге», — отметил руководитель региона.