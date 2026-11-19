Служба признала действия фармкомпании недобросовестной конкуренцией. Фото: Urban_Reporter/Shutterstock/Fotodom

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала компании "Гротекс" перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве на официальном сайте.

"Служба признала действия фармкомпании недобросовестной конкуренцией", - сообщили в ведомстве.

Ранее компания ввела в оборот лекарственный препарат для лечения сахарного диабета с действующим веществом эмпаглифлозин до истечения срока действия патента на него, а также проигнорировав согласие патентообладателя.

ФАС России посчитала, что фармкомпания нарушила закон, выдав обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения, а также перечислении в федеральный бюджет двух млрд рублей.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские фармпроизводители увеличивают выпуск дженериков на фоне импортозамещения и развития отраслевых технологий. В 2025 году доля воспроизведенных препаратов достигла 86,3% в упаковках.