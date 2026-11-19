Фицо: Слово "мир" в КНР звучало в 100 раз чаще, чем за четыре года на Евросовете Фото: REUTERS.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что слово "мир" на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне звучало в 100 раз чаще, чем за последние четыре года на Евросовете.

"На китайском саммите слово "мир" звучало в 100 раз больше, чем за прошедшие четыре года на заседаниях Евросовета", - написал он в соцсети.

Политик назвал переговоры лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне "исторической встречей", отметив, что его не удивил прагматичный итог трехсторонней встречи.

Фицо считает Евросовет европейским кабмином войны. Также он выразил сожаление, что 26 ноября на неформальном заседании Евросовета военная риторика продолжится.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в трехстороннем формате в Шэньчжэне призвал европейских политиков прекратить "политическую диарею" и отказаться от конфронтационного поведения.