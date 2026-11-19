Путин назвал встречу с Трампом и Си в Китае страницей в истории дипломатии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин назвал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом страницей в истории дипломатии. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции по итогам своей рабочей программы в Шэньчжэне.

«Раньше таких встреч не было, вот она состоялась. Это, безусловно, какая-то страница в истории дипломатии», - отметил Путин.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин высказался на тему контактов с лидерами США и Китая. Как заявил глава государства, Россия заинтересована в продолжении трехсторонних встреч при участии лидеров трех стран. При этом Путин отметил, что они вместе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином после прошедших контактов не договорились регулярно встречаться втроем.