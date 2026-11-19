Соколов: Продажи LADA Azimut в большинстве регионов начнутся 1 декабря Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что продажи нового кроссовера Lada Azimut в большинстве дилерских центров России начнутся 1 декабря.

Также он пообещал, что завод постарается установить цену на Lada Azimut на 10% ниже сопоставимых комплектаций конкурентов.

25 сентября на главном конвейере АО "АВТОВАЗ" запустили производство нового флагманского кроссовера LADA Azimut. Старт ему дали глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель предприятия Максим Соколов вместе с сотрудниками.