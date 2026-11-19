Заглавы МИД РФ Михаил Галузин Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Спецпредставитель Тбилиси по связям с Россией Георгий Зурабашвили и заместитель министран иностранных дел РФ Михаил Галузин на встрече в Минске обсудили вопросы региональной безопасности и Женевские переговоры. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Ранее МИД РФ сообщил, что замглавы росссийского внешнеполитического ведомства и спецпредставитель Грузии по связям с РФ возобновили впервые с 2008 года прямой диалог.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин сообщил, что Москва готова улучшать отношения с Тбилиси. Однако Грузия не должна использоваться враждебными силами против Росссийской Федерации, констатировал дипломат.