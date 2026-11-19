Посольство ожидает получить от Гааги разъяснения об атаках дронов Destinus на РФ Фото: REUTERS.

Посольство РФ рассчитывает получить от Гааги разъяснения о возможной причастности сотрудников Destinus к атакам беспилотников на Россию. Об этом сообщила дипмиссия.

В Диппредставительстве отметили, что Нидерланды все сложнее воспринимать как стороннего участника конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что сотрудники оборонной компании из Нидерландов Destinus в 2023 году испытывали на Украине ударные БПЛА и помогали украинским боевикам запускать их в сторону Воронежа. По данным газеты NRC, они находились на передовой, в районе Харькова, в 280 километрах от места падения, и испытывали первые модели аппаратов, оснащенных взрывчаткой.