Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на Курск выросло до 13 Фото: REUTERS.

В результате атаки ВСУ на Курск пострадали восемь женщин, четверо мужчин и один ребёнок. Общее число пострадавших достигло тринадцати человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Количество пострадавших выросло до 13: восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Трое человек госпитализированы в областную больницу, у них травмы средней степени тяжести», - сообщил Хинштейн.

Оставшиеся раненые также были осмотрены медиками, однако полученные ими травмы оказались лёгкими, - их обработали, и людей отпустили на амбулаторное лечение по домам.

Ранее KP.RU сообщил, что Следственный комитет России расследует преступления ВСУ против мирного населения в Саратовской области и ЛНР. В Красноармейском районе Саратовской области три человека погибли, двое ранены после атаки БПЛА. В ЛНР в Рубежном ранен водитель коммунальной службы, на трассе Лутугино - Луганск - трое молодых людей, в Троицком округе - мужчина.