Тела трех человек извлекли из-под завалов после взрыва газа в Тбилиси Фото: Оксана ЗУЙКО.

В Тбилиси извлекли тела трех человек из-под завалов на месте частично обрушившегося дома, где произошел взрыв газа. Об этом говорится в заявлении главы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темура Мгебришвили.

«Обнаружены тела двух женщин и одного ребенка», - сообщил он.

Как ранее уточнили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, изначально сообщалось о женщине и ребенке, тела которых были найдены под завалами. Позднее грузинский телеканал «Имеди» заявил, что число жертв возросло до трех. Сейчас ведутся поиски еще троих человек.

Взрыв произошел в одном из домов в Поничала. Предварительно, причиной ЧП стала утечка газа.

Ранее KP.RU сообщал, что один человек пострадал при взрыве газа в Геленджике. Происшествие случилось в гаражном кооперативе «Восток». Раненый мужчина был доставлен в городскую больницу.