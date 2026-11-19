Причиной смерти режиссера монтажа фильма "Бумер" Лебедева стал инфаркт Фото: Иван МАКЕЕВ.

Причиной смерти режиссера монтажа Ивана Лебедева, работавшего над известными фильмами "Бумер" и "Аритмия", стал инфаркт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на окружения режиссера.

"У Ивана случился инфаркт, он умер во время операции", - сказала собеседница агентства.

Издание напомнило, что Лебедеву стало плохо во время мастер-класса, который он проводил онлайн, и его срочно госпитализировали.

Лебедев работал над фильмами "Бумер", "Бумер. Фильм второй", "Аритмия", "Все умрут, а я останусь", "Шиzа", а также сериалами "Содержанки", "Беспринципные" и другими.

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